Juventus Inter, Spalletti in conferenza stampa: quando e dove vederla

Juventus Inter, ecco quando si svolgerà la conferenza stampa del tecnico nerazzurro e dove poterla seguire

Juventus Inter, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani. Sul sito ufficiale della società nerazzurra è presente il comunicato.

“Alle ore 12:00 di giovedì 6 dicembre presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Inter, gara valida per la 15^ giornata di Serie A TIM. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 11:45 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale @inter“, questa è la nota del club.

(fonte: inter.it)