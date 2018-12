Juventus Inter: solo 12 vittorie dei nerazzurri a Torino ma Icardi è la bestia nera dei bianconeri

Juventus Inter è pronta a incendiare il venerdì sera degli italiani e non solo. Tra due giorni, infatti, bianconeri e nerazzurri si affronteranno in quella che potrebbe essere la partita della svolta dei nerazzurri o del sigillo scudetto per i bianconeri. Spalletti, dopo, il pareggio contro la Roma spera di far risultato allo Stadium e fermare la corsa degli uomini di Allegri. 11 punti non sono pochi da recuperare ma Icardi e compagni sono pronti a dare anima e cuore per portarsi a -8.

I precedenti tra Juventus e Inter non sorridono per nulla ai nerazzurri che in 92 incontri in quel di Torino hanno vinto soltanto 12 volte contro le 62 dei bianconeri. Un quadro che non fa ben sperare anche perchè negli ultimi la Juventus, tra campionato e Coppa Italia ha sempre vinto ma c’è da tener conto che Icardi con la Juventus ha un conto sempre aperto. Sono già 5 le reti messe a segno dal capitano nerazzurro contro i bianconeri, bottino che vorrà incrementare proprio nella sfida di venerdì sera.