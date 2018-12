Juventus Inter, una grande bandiera del passato ha parlato del match di venerdì sera, dando un consiglio ai nerazzurri

Juventus Inter, venerdì sera si giocherà l’attesissimo derby d’Italia. Sarà il big match della 15esima giornata. I nerazzurri dovranno cercare di arrestare la marcia dei bianconeri in campionato. All’Allianz Stadium solo il Genoa in questa stagione è riuscito a strappare un punto.

In vista della sfida che si disputerà tra due giorni, l’ex bandiera dell’Inter Sandro Mazzola è stato intervistato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’. L’ex nerazzurro ha dato un consiglio ai nerazzurri, sull’approccio al match.

Ecco le sue parole: “Contro la Juventus sarà una battaglia, una vittoria rimetterebbe tutto in gioco, ma sarà dura. I bianconeri stanno trovando pochi ostacoli. Bisognerà attaccarli alti, come ha fatto il Napoli nel primo tempo a Torino. Bisognerà fargli capire che non ci sarà storia”.

Conclude Mazzola: “Una vittoria dell’Inter sarebbe oro per il Napoli, si riaprirebbe del tutto il campionato”.