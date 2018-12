Juventus Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti schiera questi 11

Il grande giorno è arrivato. Questa sera alle ore 20:30 all’Allianz Stadium andrà in scena l’attesissimo Juventus Inter. Il Derby d’Italia è una sfida che va oltre la partita stessa. A scendere in campo questa sera, seppur metaforicamente, saranno anche i milioni di italiani che seguiranno il delicatissimo match dal divano di casa propria. E’ chiaro che la formazione di Massimiliano Allegri parta ovviamente favorita, ma partite simili si vincono anche e soprattutto con il cuore e con la testa. Per fare ciò, Luciano Spalletti ha deciso di schierare questi 11:

4-3-3 Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah, Brozovic, Gagliardini, Joao Mario, Perisic, Icardi, Politano.