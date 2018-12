Juventus Inter, la sfida è anche sul mercato: che duelli tra Paratici e Marotta (TS)

Juventus Inter, la sfida è anche sul mercato

Juventus Inter sarà la partita di cartello della quindicesima giornata di Serie A. Le due squadre però, sia a gennaio che in estate, si sfideranno sul mercato. I “nemici-amici” Paratici e Marotta hanno lavorato fianco a fianco fino a poche settimane fa, Marotta, ormai passato all’Inter, qualche obiettivo se lo porterà dietro anche nella sua nuova avventura.

E gli obiettivi sono tanti, tanto da arrivare a completare, con tanto di portiere, una squadra di calcio. Iniziamo questo elenco stilato dall’edizione odierna di Tuttosport, per l’appunto, dal portiere: Alessio Cragno. Per strapparlo dal Cagliari servono almeno 15 milioni, l’Inter lo vorrebbe come successore di Handanovic, la Juve invece vorrebbe affiancarlo a Szczesny.

Passiamo alla difesa, schierata dal quotidiano torinese a 3. In questa linea piena di talento troviamo Joachim Andersen della Sampdoria, Todibo del Tolosa e Gianluca Mancini dell’Atalanta. Tra questi, il più economico è senza dubbio Todibo, essendo in scadenza di contratto a giugno. Per il blucerchiato servono circa 25 milioni, per l’orobico invece ne servono 15.

Che sfida a centrocampo e in attacco

Sarà sulla linea mediana del campo e in attacco che la sfida Juventus Inter si accenderà. Gli obiettivi tra i centrocampisti, infatti, sono di lusso. Il primo è Nicolò Barella, centrocampista totale del Cagliari che entrambe le squadre stanno seguendo da tempo, il secondo è Adrien Rabiot, mediano del PSG che andrà in scadenza di contratto a giugno, su di lui però c’è anche il Barcellona, in questo momento in forte vantaggio. Il terzo è Sandro Tonali, enfantes prodige del Brescia. Per strapparlo a Cellino servono non meno di 30 milioni. E adesso tocca ai pezzi da 90.

Il quatro centrocampista è Aaron Ramsey, gallese dell’Arsenal in scadenza di contratto a giugno, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Sulla trequarti si posiziona Milinkovic Savic, pallino della Juventus e di Marotta. Bisognerà però cercare di accontentare il presidente della Lazio Claudio Lotito. In attacco troviamo Anthony Martial, funambolo francese in forza al Manchester United, anche lui in scadenza di contratto a giugno – lo United però può allungargli il contratto quando vuole per un anno – e Federico Chiesa, esterno offensivo “riadattato” punta in questa formazione che, però, ha un costo che si aggira attorno ai 60 milioni di euro.