Juventus Inter, la probabile formazione: due cambi nell’undici di Spalletti

Juventus Inter, ecco come potrebbe scendere in campo la squadra di Spalletti, due cambi in vista per il tecnico nerazzurro

Juventus Inter, dopo il pareggio di Roma, i nerazzurri stanno preparando la trasferta di Torino. Nell’allenamento svolto stamattina, Radja Nainggolan ha lavorato a parte. Ancora in dubbio la sua presenza tra i convocati.

Nella probabile formazione che Luciano Spalletti manderà in campo venerdì sera, dovrebbero esserci almeno due cambi rispetto alla trasferta di Roma.

Confermata la linea difensiva, a centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Matias Vecino, per avere più copertura nella zona calda del campo. In attacco, confermati Perisic e Icardi, mentre come esterno offensivo a destra dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Matteo Politano.

Questa la probabile formazione (4-3-3): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Politano, Icardi, Perisic.

A Torino, l’Inter è chiamata alla partita perfetta. I bianconeri arrivano da 6 vittorie e un pareggio nei primi sette match giocati all’Allianz Stadium in questo campionato. Il bilancio dei nerazzurri in trasferta vanta 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Nell’ultimo precedente giocato nella scorsa stagione, l’Inter ha strappato un punto. Il 9 dicembre 2017 Juventus-Inter è terminato 0-0.