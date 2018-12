Juventus Inter, in occasione della serata dei Gazzetta Sports Awards 2018, Mauro Icardi ha parlato del big match

Juventus Inter, venerdì sera si giocherà il derby d’Italia, con Mauro Icardi che sarà tra i 22 protagonisti che scenderanno in campo nel big match della 15esima giornata di campionato.

Il capitano nerazzurro guiderà l’attacco nerazzurro. Per Icardi, 8 reti in 11 presenze in questa stagione in serie A. Non solo il campionato, l’attaccante argentino ha realizzato anche 3 reti in 5 partite in Champions League. Ed è grazie alle reti segnate nello scorso campionato, che i nerazzurri sono tornati a disputare la massima competizione continentale.

Per questo, Icardi è stato premiato questa sera durante i Gazzetta Sports Awards 2018. Il capitano dell’Inter ha vinto il premio Best Performance dell’anno, per aver trascinato, con le sue reti, l’Inter al ritorno in Champions League.

Durante la premiazione, il centravanti argentino ha parlato del big match di venerdì sera. Queste le sue parole: “Non firmerei per un pareggio. Ogni sportivo deve pensare a vincere, andiamo lì senza paura a giocarcela”.

Anche Massimiliano Allegri ha parlato del prossimo impegno di campionato. l tecnico bianconero ha vinto il premio come Allenatore dell’anno. Questo il suo commento sui nerazzurri: “Sarà sicuramente una bella partita. Giochiamo contro una squadra che ha grandi valori tecnici, che ha fatto una grande partita a Roma e vediamo di farci trovare pronti”.

(fonte: gazzetta.it)