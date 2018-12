Juventus Inter | Doppia tegola per Allegri, a rischio anche…

Juventus Inter, assenze pesanti per Allegri

Juventus Inter – L’anticipo serale di venerdì sera è un crocevia importante sia per i nerazzurri che per i bianconeri. Potrebbe essere l’ultimo treno per poter continuare a sperare di insidiare una Juventus lanciata verso l’ottavo scudetto consecutivo. Le assenze per MAx Allegri potrebbero farsi sentire, saranno sicuramente out Alex Sandro e Barzagli. Potrebbe rientrare anche Emre Can, non ancora sicuro però della convocazione.

Allegri vanta una rosa profondissima, in grado di sopperire a qualsiasi mancanza.

Leggi anche: (ID) Francesco Moriero: “Ronaldo era il calcio, sentiamo nostro lo scudetto”

La probabile formazione

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Fonte: Sky Sport