Juventus Inter, Cristiano Ronaldo sogna la doppietta ai nerazzurri

Juventus Inter, Ronaldo sogna la doppietta ai nerazzurri. Promessa fatta a compagni e tifosi

Cresce l’attesa per il derby d’italia di stasera a Torino che vede sfidarsi Juventus e Inter. I nerazzurri sono chiamati a fermare la corsa dei bianconeri per evitare un campionato ormai deciso. La Juventus è ben salda al comando della classifica con 40 punti, ben 11 punti in più rispetto all’Inter, e 8 dal Napoli che è secondo. Spalletti non vuole passi falsi anche perchè la posta in gioco è tanta: 3 punti ma non solo. Una vittoria potrebbe davvero riaprire i giochi scudetto dopo sole 14 giornate.

Attesa è anche la sfida tra i due bomber, da una parte Cristiano Ronaldo, dall’altra Icardi. Tra i due negli ultimi anni si è consolidata la rivalità tanto che Perez avrebbe voluto sostituire CR7 al Real Madrid proprio con il capitano dell’Inter. Quest’ultimo, inoltre, ha come vittima preferita proprio la Juventus, mentre Ronaldo non ha mai segnato ai nerazzurri durante le Coppe Europee. Proprio Ronaldo sogna una doppietta ai nerazzurri, doppietta promessa ai suoi compagni di squadra ma anche ai tifosi come è apparso sui social. L’ex Real Madrid sa benissimo quanto sia sentita la gara con i nerazzurri e per questo vuol mettere il proprio sigillo sulla gara.