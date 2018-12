Juventus Inter | Ceccarini insiste, clamorose dichiarazioni: “Con il VAR…”

Juventus Inter, Ceccarini torna a parlare

Juventus Inter – A pochi giorni di distanza dall’importantissima gara tra Juventus ed Inter, è tornato a parlare l’arbitro del tanto discusso derby d’Italia dell’aprile 1998, Piero Ceccarini. L’errore di valutazione, riguardo il contatto Iuliano-Ronaldo commesso nei riguardi dell’Inter fu incredibile, ma ancora oggi, l’ex direttore di gara nega l’errore, anzi sostiene che il fallo sia stato compiuto dal Fenomeno, non viceversa.

Le parole dell’ex arbitro

“Var? Ci sono problematiche che devono essere risolte. Il settore arbitrale ancora non le ha risolte e quindi deve sbrigarsi. Il fallo diI uliano? L’ho già detto in diverse occasioni. Forse qualcuno non mi ascolta – insiste Ceccarini -. Insieme al telecronista dell’epoca, c’erano Collovati e Chiesa, i quali appena avvenuto l’episodio hanno detto che non c’era rigore. Voglio dire che in campo ero sicuro e anche oggi sono ancora convinto della mia scelta. Se al Var ci fossero stati Collovati e Chiesa, non l’avrebbero giudicato calcio di rigore e non mi avrebbero richiamato. Se avessi visto l’episodio al monitor?Ronaldo va su Iuliano. Se per voi è il contrario me lo dite”.

Fonte: Repubblica.it