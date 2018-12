Juventus Inter, Capello in disaccordo con Spalletti: le parole

Se il palo colpito da Gagliardini avesse spedito la palla dentro la porta, oggi staremmo commentando un altro tipo di Juventus Inter. Nel calcio però si sa, vivere di “se” e di “ma” conta ben poco. I bianconeri i tre punti sono riusciti a conquistarli ugualmente lasciando nei meneghini tanta amarezza. Amarezza dettata soprattutto dalla prestazione senz’altro positiva degli uomini di Spalletti che non meritavano di uscire dallo Stadium con zero punti.

Juventus Inter, Capello: “Politano fuori? Sono rimasto sorpreso”

Da ormai quasi 24 ore, la domanda è quasi sempre la stessa: perchè Spalletti ha deciso di sostituire Politano che fino a quel momento era stato l’unico in grado di servire Icardi? Ad esprimere il suo stupore, ci ha pensato anche Fabio Capello che ha voluto fare anche dei piccoli rimproveri al centrocampo nerazzurro. “Non mi convinceva prima e non mi ha convinto in campo. La squadra ha dato tutto, il 100% però si vede la differenza con la Juventus. Francamente mi ha sorpreso il cambio di Politano, era l’unico in grado di saltare l’uomo. Era l’unico in grado di servire Icardi, uscito lui nessuno è stato in grado di farlo. Per cui sono rimasto sorpreso quando Spalletti l’ha tolto”. Queste le parole dell’ex tecnico bianconero in linea con quelle di molti altri opinionisti italiani.

(Fonte: Sky Sport)