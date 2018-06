Juventus, è fatta per un ex Inter: domani le visite mediche

I bianconeri hanno chiuso l’affare Cancelo

Mario Giunta, collega di “Sky Sport”, annuncia la chiusura di una trattativa di mercato che sancisce l’addio definitivo di Joao Cancelo e l’Inter.

Queste le sue parole: “La Juventus ha chiuso l’affare Cancelo. E’ fatta. Al Valencia andranno 40 milioni di euro. Il giocatore domani sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Firmerà un contratto di 5 anni da circa 3 milioni. Cancelo sarà il prossimo rinforzo per Massimiliano Allegri.”

Con Alex Sandro fasce molto offensive per i bianconeri

Come sottolinea anche TuttoSport, “fine dell’attesa, fine della telenovela, fine del braccio di ferro. E tutti contenti, più o meno. Contenta la Juventus che potrà mettere le mani su uno dei terzini più forti del panorama internazionale: se resterà Alex Sandro, si potrà parlare di una delle coppie di terzini più dirompenti e spumeggianti.

Contento il Valencia che potrà mettere mano, invece, su un gruzzoletto mica da ridere: tale da consentire agli spagnoli di tirare un sospirone di sollievo e guardare con più leggerezza alla mannaia del fair play finanziario che incombeva e imponeva cessioni eccellenti.

Ragion per cui tendenzialmente si opterà non già per un prestito con obbligo di riscatto, bensì più probabilmente per una acquisizione a titolo definitivo da parte della Juventus che però potrà dilazionare il pagamento in tre esercizi”.