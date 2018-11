Juventus, Benatia se ne va: pronto il sostituto di lusso (TS)

Juventus, Benatia ai saluti

La storia tra Benatia e la Juventus è ormai ai titoli di coda. Il centrale marocchino vuole cambiare aria, secondo quando riportato oggi da Tuttosport. Tutto è cominciato nel post partita di Juventus-Cagliari, quando l’ex Bayern Monaco si è lamentato in diretta tv delle scelte di mister Allegri. Fatto che non è piaciuto per niente alla dirigenza bianconera.

A causa di questa “uscita”, Paratici e Nedved avranno il loro bel daffare per vendere il marocchino al giusto prezzo. Già perché questo sfogo pubblico mette la “Vecchia Signora” alle strette in sede di trattativa: adesso tutti sanno che Benatia vuole andare via e quindi proveranno ad acquistarlo a prezzo di saldo.

Eventualità che, come detto, la dirigenza juventina vuole assolutamente evitare. Ma non ci sono solo cattive notizie per gli juventini. La cessione di Benatia – si legge su Tuttosport – permetterebbe ad Allegri di dare più spazio a Daniele Rugani, poco impiegato in questa stagione. E non è finita qui…

Occhio al colpaccio

La cessione di Benatia consentirebbe alla Juventus di incassare diversi milioni di euro, ma non troppi considerando la scadenza del contratto del marocchino nel 2020 e la sua età avanzata, che verrebbero subito reinvestiti per l’ormai sogno bianconero.

Stiamo parlando di Matthijs De Ligt, centrale scuola Ajax classe 2000 e già titolare della nazionale maggiore olandese. Il prezzo del suo cartellino è elevatissimo (circa 50 milioni di euro, ndr), ma alcune cessioni “minori”, come quella di Benatia, metterebbero il club bianconero nelle condizioni di poterlo acquistare. Occhi quindi a De Ligt: il craque mondiale potrebbe arrivare in Serie A.