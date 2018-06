Juventus beffata! Il giocatore preferisce l’Inghilterra: i dettagli

Il calciatore dice no

Alexander Golovin potrebbe rifiutare la Juventus e preferire l’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il talento russo avrebbe accettato un pre-accordo con il Chelsea di Maurizio Sarri sulla base di 23 milioni di Euro.

#Golovin, inserimento e sorpasso #Chelsea: Abramovich “innamorato” del centrocampista russo. E il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento. Il CSKA Mosca chiede 30m€, ma la sensazione è che si possa chiudere a 25+bonus. #Juventus superata, United per ora fuori dalla corsa. — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) June 28, 2018

Una doccia gelata per i tifosi bianconeri che soltanto qualche settimana fa erano ormai sicuri di poter accogliere il calciatore in forza al Cska Mosca. La concorrenza del Barcellona non preoccupava la società di Agnelli che era pronta a duellare anche con l’Arsenal dopo aver provato a vendere il croato Pjaca alla Fiorentina. Con i provenienti di tale cessione, si sarebbe chiuso l’affare con i russi.

Operazione Europa: Pjaca-Pasalic, il piano. L'agente del bianconero lavora con la Juventus – https://t.co/undqw8qAOt pic.twitter.com/k64MckSu9i — Violanews Fiorentina (@violanews) June 29, 2018

L’entrata netta del Chelsea ha sbaragliato la concorrenza ed i piemontesi, mai come adesso, sarebbero molto lontani dal calciatore. A facilitare l’operazione sarebbero stati gli ottimi rapporti tra il patron dei Blues Roman Abramovich e Evgeni Giner, presidente del CSKA Mosca

Per questo motivo, in casa Juventus, starebbero pensando ad una clamorosa cessione di Miralem Pjanic a quasi 100 milioni per puntare tutto sulla stella Milinkovic Savic.

Fonte foxsport e mundodeportivo