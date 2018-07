Juventus: arriva “er piscina”, tutto è dimenticato, tutti in festa

Juventus Ronaldo: quando il clima era rovente

(Juventus Ronaldo) 11 aprile scorso, meno di tre mesi fa. Dopo il rigore al 93mo che elimina la Juve il Santiago Bernabeu tira un sospiro di sollievo mentre i blancos festeggiano la finale conquistata. Buffon nel frattempo dava il via al suo epico show impastando insensibilità e fruttini.

Cristiano Ronaldo con quel rigore aveva permesso al Real di andare a giocare la finale di Kiev e, poche settimane dopo, di vincere la terza Champions consecutiva.La rabbia dei tifosi juventini, nei giorni successivi, fu comprensibile ed invase social e media di tutto il mondo. C’era ancora Juve TV a quei tempi. Il canale televisivo bianconero ha chiuso i battenti pochi giorni fa, ma nello scorso aprile il suo direttore Claudio Zuliani si fece portavoce di tutta l’amarezza bianconera con toni duri ed ironici allo stesso tempo.

Le parole di Zuliani

“Siamo riusciti annullare Cristiano Ronaldo che ha fatto tutta la partita come da suo soprannome cioè “er piscina”. Ossia cercare rigori ed ammonizioni per tutta la partita buttandosi in continuazione, ma questo fa parte della sua storia. Mi dispiace perché è inaccettabile il fatto che un campione come lui che si prende gli applausi del nostro pubblico quando segna in rovesciata, fa una partita del genere, tra l’altro incitando in continuazione il pubblico, esultando come un pazzo al rigore al 93mo… Per cui secondo me questo macchia quella che è la prestazione…”

“Er piscina”, così fu soprannominato il cinque volte pallone d’oro per aver fatto il suo dovere, per aver incitato il suo pubblico, per aver calciato in porta un rigore evidentissimo.

Tempus fugit, pecunia pure

Il tempo passa e cura ogni ferita, meglio se con un bella borsa di danaro accanto. A stare bassi diciamo 100 milioni per la rescissione, 25/30 netti a stagione (ovvero 50/60 lordi) per tre anni dunque tra i 150 ed i 180 milioni. E agli agenti non vogliamo dare un riconoscimento? Quantificate voi che a noi scappa da ridere. Siamo comunque intorno, se non sopra, ai 300 milioni. Per “er piscina”, l’uomo d’oro del calcio mondiale destinato però a fare panchina nella corrazzata bianconera secondo un mai dimenticato intervento di Mario Sconcerti.

“Er piscina”33 anni compiuti a febbraio, nuotando da una vita tra successi, glamour, lussi. Un’icona del calcio mondiale in grado di ripagare il suo costo a suon di aumento degli abbonamenti allo Stadium (ma va?) e di magliette che saranno vendute anche nelle farmacie.

Ottimo affare il marketing, probabilmente anche per il campo. Aspettiamo con ansia notizie dal mondo bianconero per capire quando “er piscina” diventerà l’uomo dei sogni, l’uomo che segnerà ancora tanto in Champions ma stavolta dalla parte giusta. Chissà che rabbia Buffon, proprio ora che lui se s’è andato e l’insensibile Ronaldo non potrà più uccellarlo come era suo solito fare…Beata coerenza!