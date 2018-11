Juve, si ferma il centrocampista: in dubbio per la Spal

Juve, Pjanic ko: è in dubbio per la Spal

Massimiliano Allegri fa la conta degli infortunati. L’ultimo, in ordine di tempo, è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è uscito dal campo in nazionale all’87’ della partita di Nations League contro l’Austria per un affaticamento muscolare.

Per il sito della federazione non dovrebbe prendere parte alla prossima amichevole contro la Spagna. È da considerare in dubbio anche il suo impiego per la partita di campionato con la Spal. Il tecnico bianconero farà di tutto per preservarlo in vista del delicato impegno di Champions che vedrà la Juventus ospitare il Valencia all’Allianz Stadium.