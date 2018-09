Juve news, Allegri stravolge la formazione per un motivo in particolare

Allegri cambia il modulo

La Juventus di Max Allegri affronterà il Bologna questa sera per cercare di conseguire il settimo successo di fila tra Champions e campionato. Ci sarà del turnover ma la notizia più importante è che sarà modificato il modulo di gioco. Nessun 4-3-3 ma ritorno al passato poiché sarà 3-5-2.

Gli interpreti

Nel turno infrasettimanale dunque ci sarà spazio per chi ha giocato di meno. Gli undici dovrebbero essere:

PERIN, BARZAGLI, BONUCCI, BENATIA, CANCELO, EMRE CAN, BENTANCOURT, MATUIDI, BERNARDESCHI, DYBALA, RONALDO

Obiettivo serale

Il tecnico bianconero proporrà questo modulo per garantire minutaggio nelle gambe a chi non ha giocato costantemente ma, in particolar modo, per avvicinare il numero 10 alla porta. Paulo Dybala, infatti, ha dato il meglio di sé proprio da seconda punta, ruolo che ricopriva anche a Palermo, mentre sembra essere in perenne difficoltà quando viene schierato nel tridente sulla destra.

La partita di stasera nella sua posizione ideale sarà la giusta occasione per dare delle risposte ad una stagione iniziata nel peggiore dei modi. L’ex Inter Cancelo dovrebbe agire da quinto di centrocampo a tutta fascia. Il portoghese sempre in campo con la nuova maglia. Gara difficile e sentita allo Stadium stasera considerati i rapporti poco idilliaci tra Max Allegri e Filippo Inzaghi. L’ex attaccante fu escluso dalla lista Champions nell’ultimo anno al Milan quando in panchina sedeva proprio il coach toscano.