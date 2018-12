Juve – Inter, le ultimissime: in 3 per un posto al centro

Juve – Inter, le ultimissime. Sono pochissime le ore d’attesa che ci separano al big match dell’Allianz Stadium, partita sentitissima per i tifosi di entrambe squadre. Sia Allegri che Spalletti stanno ragionando sugli ultimi dubbi riguardanti le loro formazioni, prima della scelta definitiva.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, schierando Icardi come punta centrale e affiancato da Perisic e Politano sulle fasce. Partirebbe dunque dalla panchina Keita, autore di due ottime prestazioni in campionato negli ultimi match con Frosinone e Roma. A centrocampo dovrebbe tornare Brozovic, aiutato da Vecino, e Joao Mario a completare il reparto.

In difesa pochi dubbi, Vrsaljko probabilmente non verrà schierato in quanto non ancora in piena forma, lascerà dunque spazio a d’Ambrosio. sull’altra fascia presente l’ex bianconero Asamoah, che torna per la prima volta da avversario all’Allianz. Skriniar e de Vrij dovrebbero essere la coppia centrale davanti ad Handanovic.

La probabile formazione bianconera

Per quanto riguarda la Juventus,Massimiliano Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 con Dybala dietroi Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Probabile Betancur al centro, insieme a Pjanic e Matuidi. In difesa, l’ex Cancelo giocherà sulla destra, mentre sull’altra potrebbe agire De Sciglio.