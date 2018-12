Juve, contro l’Inter sarai orfana di due pedine fondamentali

Sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si apprende come la Juve dovrà sfidare l’Inter il prossimo 7 dicembre. I bianconeri infatti, dovranno quasi certamente sopperire alle assenze di Alex Sandro e Sami Khedira.

Sui due infortunati, il quotidiano romano riporta: “Il brasiliano resta in forte dubbio per lo scontro diretto di venerdì contro i nerazzurri a causa del problema ai flessori avvertito contro il Valencia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Firenze. Per Khedira, invece, alle prese con una brutta distorsione alla caviglia, lo sguardo è rivolto al derby di metà mese”.

L’assenza dell’ex Porto però, al tecnico bianconero Allegri non peserà più di tanto. Cancelo e De Sciglio infatti, possono scambiarsi le fasce senza problemi, evitando così di mettere in evidenza l’assenza di Alex Sandro. Oltre al brasiliano e Khedira inoltre, il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno di Emre Can, di rientro dai problemi e dall’operazione causati da un nodulo tiroideo.

Verso Juve Inter, anche i nerazzurri alle prese con qualche assenza

Oltre a Dalbert e a Vrsaljko (che però contro la Roma si è accomodato almeno in panchina), Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di Radja Nainggolan. Il Ninja, uscito anzitempo dalla sfida contro il Tottenham, continua a non essere al top. Pertanto, un suo impiego all’Allianz Stadium ad oggi pare molto complicato.