Jose Mourinho, l’Inter è il tuo scudo: i bianconeri inferiscono

Jose Mourinho risponde ai cori della Juve

Jose Mourinho con il suo Manchester ha perso il match contro la Juventus ma ha conquistato le prime pagine grazie all’Inter. Verso la fine del match, terminata con la rete di Dybala, i tifosi bianconeri hanno insultato il portoghese che, a sua volta, si è difeso mostrando con le dita il numero tre. Chiaro riferimento ai tempi d’oro con l’Inter del Triplete.

Ronaldo e compagni hanno sbancato l’Old Trafford ma gli elogi di Josè sono in particolar modo

per la difesa, composta da Bonucci e Chiellini. ” Dovrebbero insegnare ad Harvard”

Poi di nuovo il riferimento al gesto del Triplete, seguito dalla frase

:”Juve da Triplete? Io ce l’ho, loro ancora no!”

L’Inter è ormai lo scudo del portoghese, pronto a tirare in ballo il passato quando

c’è da difendersi da tutti.