Joao Mario: “Siamo vicini al Napoli”. Poi fissa l’obiettivo dell’Inter

Joao Mario. L’estate scorsa sembrava destinato alla cessione, ma alla fine è rimasto. Questo il destino del centrocampista Joao Mario, che dopo essere stato escluso dalla lista Champions League, sta tornando ad essere protagonista con la maglia dell’Inter.

Le parole di Joao Mario

Joao Mario. Al termine della sfida vinta ieri 1-0 dai nerazzurri in casa contro l’Udinese, il classe 93′ ha espresso tutta la propria soddisfazione e ha fissato l’obiettivo per la sua squadra: “Sono contento perchè sto giocando tanto e per me è la cosa più importante. Era fondamentale per noi reagire – si legge sulla Gazzetta dello Sport – dopo l’eliminazione in Champions League. Abbiamo fatto una buona partita creando tante occasioni. Non nel primo, ma abbiamo cercato questa vittoria e l’abbiamo meritata. Il terzo posto? Manca ancora tanto, dobbiamo guardare avanti e siamo vicini al Napoli. Dobbiamo vincere le prossime partite. L’Europa League è importante, possiamo andare avanti, arrivare fino in fondo”.

