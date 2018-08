Joao Mario : da un “vecchio caro nemico” la soluzione del rebus?

Calciomercato Inter Joao Mario: forse una via d’uscita

(Calciomercato Inter) Dall’inizio del mercato uno degli argomenti più spinosi che Piero Ausilio ed il suo staff si sono trovati ad affrontare è quello di Joao Mario. Rientrato dal prestito al West Ham, il portoghese aveva detto chiaramente di considerare conclusa la sua esperienza all’Inter e di voler cercare altre destinazioni.

Terminate le ferie, ovviamente, Joao Mario si è aggregato al resto della compagnia per la preparazione e le amichevoli in programma. Sabato sera durante la gara di ICC 2918 con il Lione, quando Spalletti lo ha buttato nella mischia, i tifosi hanno espresso tutto il loro disappunto nei suoi confronti con ripetute bordate di fischi. Il portoghese non rientra nei piani di Spalletti ma ad oggi nessuna offerta è stata recapitata in Corso Vittorio Emanuele. Il tempo stringe e l’Inter potrebbe valutare anche l’ipotesi di un semplice prestito con diritto riscatto, anzichè obbligo come richiesto fino ad oggi.

Mendes lavora per la soluzione

Il quotidiano il Tempo parla di quella che potrebbe rappresentare la soluzione del caso. Secondo la testata romana, Jorge Mendes, uno dei principi del mercato, starebbe lavorando ad un piano complesso ma non irrealizzabile. Al centro del suo interesse c’è Sergej Milinkovic Savic, il talento della Lazio nel mirino di tutti i top club europei.

Il disegno del potentissimo agente portoghese sarebbe quello di convincere il Presidente Lotito a lasciare via libera al serbo e di rimpiazzarlo proprio con Joao Mario.

Per quanto auspicabile, l’ipotesi de Il Tempo pare di difficilissima realizzazione. In primo luogo perché nel momento in cui la Lazio decidesse di privarsi del suo gioiello la somma che arriverebbe nelle casse biancoazzurre potrebbe convincere il Presidente Lotito a rivolgere la propria attenzione a profili di maggior spesso e richiamo rispetto a Joao Mario.

In secondo luogo non si possono non ricordare le polemiche scoppiate nella primavera scorsa quando l’Inter soffiò De Vrji alla Lazio a parametro zero. Come se non bastassero, vennero fuori poi altre dispute velenose sul momento dell’annuncio del contratto di Vrji, proprio a ridosso della partita decisiva per il quarto posto all’Olimpico. Il contratto in effetti era stato formalizzato ben prima di quei giorni ma tutto serviva ad alzare la temperatura. E poi “la prese Vecino…”.

Si è parlato anche dell’inserimento nell’affare di Ramires, il brasiliano dello Jiangsu che non vede l’ora di tornare in Europa. E c’è da ricordare anche che, nonostante le ricorrenti polemiche, tra Inter e Lazio le operazioni di mercato sono sempre state all’ordine del giorno, da Pandev a Candreva, da Hernanes fino a De Vrji. Il mercato è il regno del possibile, su questo fanno affidamento gli interisti.

(Fonte Il Tempo)