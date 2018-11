Joao Mario, importante messaggio sui social all’Inter

Joao Mario si riprende l’Inter

Il centrocampista portoghese, Joao Mario, si è ripreso l’Inter dopo due grandi prestazioni contro la Lazio e Genoa. Un gol e un assist per la mezz’ala che ha disputato una partita sontuosa, ribaltando il giudizio dei tifosi, i quali hanno regalato un’ovazione nonostante tutte le vicissitudini accadute nei mesi precedenti. Spalletti sembrerebbe avere vinto un’altra scommessa, da oggetto misterioso a man of the match.

Leggi anche: Brozovic è epico anche sui social, foto e siparietto con Ranocchia

Il tweet del portoghese

Grande partita di tutti! Tornare a giocare a casa nostra è segnare è stato meraviglioso 🙌🏾 #forzainte pic.twitter.com/diVNSAFev3 — João Mário (@joaome17) November 3, 2018

“Grande partita di tutti! Tornare a giocare a casa nostra è segnare è stato meraviglioso” # forzainte