Italia USA, formazioni ufficiali: un esordio tra gli azzurri. Gagliardini e Politano…

Italia USA, ecco le formazioni ufficiali, Roberto Mancini lancia dal primo minuto un nuovo esordiente

Italia USA, questa sera a Genk la nazionale guidata da Roberto Mancini affronterà gli Stati Uniti in un incontro amichevole. Dopo la fine della Nations League, questa sera il ct darà spazio a chi ha giocato di meno.

Nell’Italia ci sarà l’esordio di Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo scenderà in campo dal primo minuto. Tra i titolari non figura nessun giocatore nerazzurro: Roberto Gagliardini e Matteo Politano saranno in panchina.

Le formazioni titolari

L’Italia scenderà in campo con il 4-3-3. La formazione: Sirigu, De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson, Verratti, Barella, Sensi, Berardi, Lasagna e Chiesa.

Gli Stati Uniti giocheranno con il 4-2-3-1. La formazione: Horvath, Carter-Vickers, Zimmerman, Long, Cannon, Moore, Adams, Acosta, Delgado, Pulisic, Sargent. La stella della nazionale statunitense è sicuramente Pulisic, giovane fantasista del Borussia Dortmund. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Match che potrà essere visto in diretta sulla Rai.