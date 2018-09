Italia, ecco l’undici titolare: Mancini conferma i due cambi

Italia, tra meno di mezz’ora, la nazionale italiana esordirà contro la Polonia nella Nations League, ecco la formazione titolare

Roberto Mancini ha deciso la formazione che scenderà in campo al ‘Dall’Ara’ di Bologna per affrontare la Polonia. Sarà l’esordio azzurro nella Nations League, con l’Italia inserita nel gruppo C con Portogallo e Polonia nella serie A del torneo, novità assoluta voluta dalla Uefa per ridurre gli incontri amichevoli.

Questo l’undici iniziale scelto dal ct Mancini, che schiererà l’Italia con un 4-3-3. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini (c), Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne.

Le conferme di Mancini

Rispetto ai giorni scorsi, il ct Roberto Mancini ha effettuato un paio di cambi. Come terzino sinistro è stato provato Criscito, mentre a centrocampo Benassi sembrava favorito su Gagliardini. Quest’oggi, le indiscrezioni di giornata davano il sorpasso di Biraghi e Gagliardini nei confronti di Criscito e Benassi e così è stato.

Per Mancini sarà il primo impegno ufficiale sulla panchina della nazionale italiana. L’ex allenatore dell’Inter ha guidato l’Italia in tre amichevoli, con il seguente bilancio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Calcio d’inizio alle 20:45, arbitrerà il fischietto tedesco Zwayer.