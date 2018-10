Inzaghi promette vendetta: “Non commetteremo gli errori del 20 maggio” (CdS)

Inzaghi promette vendetta

Lazio Inter, per il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi è la partita che, di fatto, gli ha impedito di centrare la Champions League. Quindi, per lui e per i suoi calciatori, non sarà una partita come le altre, anzi. Il tecnico laziale infatti ha già promesso vendetta ai nerazzuri: «Sappiamo cosa è successo, lo terremo presente, avevamo dominato per 75 minuti, nell’ultimo quarto d’ora perdemmo partita e qualificazione in Champions League. Dovremo fare molta attenzione anche in base alla partita che ci costò il quarto posto, considerando i nostri demeriti e i meriti dell’Inter. La squadra di Spalletti dimostrò nel finale di crederci di più». Dagli torto…

Partita che fu condizionata dall’errore di Stefan De Vrij, già nerazzurro. Il tecnico biancoceleste non ha però grandi rimpianti e infatti ha dichiarato che, nonostante quello che è successo, lo schiererebbe nuovamente, soprattutto in virtù di quello che gli ha dato nei due anni trascorsi assieme.

Poi ha mandato un messaggio alla FIGC, dicendo che le regole in merito a questa casistica (calciatore in scadenza che firma con una squadra che è diretta concorrente dell’altra, ndr) dovrebbero cambiare. Difficile però che questo appello venga ascoltato.

“Vincere per la Champions”

Inzaghi non ha dubbi su quale sia il desiderio suo e della sua squadra: «Vogliamo vincere, vogliamo andare in Champions. Certo, non sarà facile poiché abbiamo cinque corazzate davanti, ma abbiamo l’obbligo morale di provarci».

Infine, parole importanti sulle condizioni della squadra: «Giovedì (contro il Marsiglia in EL, ndr) abbiamo speso tanto. Leiva non ci sarà, dovrò cambiare qualcosa. Anche Immobile rischia di stare fuori». Il centravanti italiano però, alla fine, dovrebbe farcela. Ieri non si è allenato per precauzione quindi, anche se non al meglio, sarà della partita.