Inzaghi molto sicuro nel dopo match: “Il risultato è bugiardo ma…”

Le parole del tecnico del Bologna

Filippo Inzaghi interviene ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 3-0 in casa, contro l’Inter. Il tecnico non è sconfortato e ha visto una buona prova contro i nerazzurri. QUesto il suo pensiero:

“Non ci sconforta perchè per 70 minuti non abbiamo sofferto. Anzi la nostra occasione con Helander è stata evidente. Peccato anche per la conclusione di Dzemaili. Sul primo tiro siamo andati sotto ma dobbiamo ripartire da qui. Il risultato è bugiardo ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fuori portata.

Devo capire ancora quali soluzioni effettuare, sono arrivato da poco e devo dare equilibrio. Siamo stati sfortunati sulle occasioni anche nelle altre occasioni. Sono aperto a tutto ma con il lavoro faremo bene.

Orsolini è stato sempre messo ma i ragazzi vanno messi nel giusto contesto. E’un calciatore importante e polivalente. Sono convinto che crescerà e ci darà soddisfazioni.”