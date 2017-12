Le parole di Candreva nel post partita

Antonio Candreva parla ai microfoni di Rai sport dopo la deludente sconfitta in coppa Italia contro il Milan, costata l’eliminazione dalla coppa. L’Inter ha giocato una partita scialba dove non è riuscita ad esprimere il gioco e a creare azioni offensive. Il Milan si è chiuso bene ed è ripartito con l’obiettivo di far male, e da una ripartenza è arrivato proprio il gol di Cutrone. Il commento di Antonio Candreva è all’insegna del mea culpa. l’Inter deve ripartire dalle cose buone ed ora, dopo la terza sconfitta consecutiva è chiamata ad una partita difficilissima contro la Lazio.

Le parole di Antonio Candreva

Terza sconfitta consecutiva, cosa succede? “Sconfitta dolorosa, tenevamo molto alla coppa italia. E’ una sconfitta forse inaspettata, veniamo da due partite dove abbiamo perso anche in modo immeritato, dobbiamo ripartitre con fiducia, domani dobbiamo pensare subito alla Lazio”. Lo scorso anno sembrava che nei momenti cruciali veniva a mancare la personalità, ora sembra ripresentarsi lo stesso problema. “Dobbiamo pensare ad oggi, a questa stagione, abbiamo delle difficoltà ora dopo un grande inizio di campionato, dobbiamo tornare a lavorare su noi stessi, e lavorare sulle nostre difficoltà. Quando si perde escono fuori tante cose, alcune vengono considerate problemi anche se non esistono. Ora dobbiamo lavorare, essere noi stessi, ripartire da quelli che eravamo fino a poco tempo fà. Dispiace per i tifosi aver perso”. Dopo le prestazioni negative di Icardi e Perisic non viene il dubbio che erano loro a nasconere i probleimi dell’inter?. “La colpa quando non si vince è di tutti, si è meno compatti, meno lucidi li davanti. Il problema però non è di chi crossa o chi fà gol o chi difende, quando si perde la colpa è della squadra”.