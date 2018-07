InterTV | Le prime parole di un emozionato Lautaro Martinez: “In verità…”

Lautaro Martinez, le prime parole da giocatore dell’Inter

Lautaro Martinez è stato intervistato in esclusiva dal canale tematico nerazzurro InterTV. Ha parlato per la prima volta da calciatore dell’Inter.

Benvenuto, Lautaro. Sei felice e pronto per questa nuova avventura?

“In verità sono molto felice. Stavamo lavorando per questo, oggi si è chiuso tutto e sono molto felice per questa tappa della mia carriera che andrò a vivere qui”.

Hai seguito la stagione dell’Inter? Cosa pensi di poter dare di più?

“Sì, ovviamente ho seguito il campionato. Prima di tutto voglio ambientarmi e conoscere compagni e allenatore, poi voglio capire quello che mi chiederà di fare in campo. Ovviamente sono pronto a dare il mio meglio per questa maglia che vestirò”.

Cosa aspetti dal calcio italiano?

“Mi aspetto di adattarmi in fretta. Per me sarà un calcio nuovo, completamente diverso da quello argentino, ma penso che la Serie A sarà cruciale per imparare ancora e aggiungere nuove qualità al mio gioco. Voglio dare il meglio con questa nuova maglia, cercherò di aiutare i miei compagni e giocherò dove il tecnico riterrà necessario che lo faccia”.

Continui una tradizione, quella degli argentini all’Inter. Tu sei un attaccante come Icardi e Milito:

“Con lui ho avuto l’opportunità di condividere lo spogliatoio nel Racing, tante volte mi ha raccontato cosa significa l’Inter. Poi ho parlato anche con Javier Zanetti. Loro hanno lasciato un’impronta importante in questo club e io voglio seguire la loro strada”.

Hai ricevuto messaggi dai tuoi nuovi tifosi?

“Sì, la verità è che sin da quando si è cominciato a parlare del mio trasferimento molti tifosi hanno iniziato a mandarmi messaggi sui social, e tanti erano presenti all’aeroporto e davanti all’albergo. Questa cosa non può che rendermi felice, perché aiuta a entrare in confidenza con l’ambiente molto velocemente. Voglio ripagare questo affetto il prima possibile”.

Un saluto ai tifosi?

“Saluto tutti quelli che mi hanno seguito e mandato messaggi. Speriamo che in questa stagione possiamo arrivare il più in alto possibile, lì dove questo club merita. Io voglio dare il massimo con questa maglia”.

Fonte: InterTV