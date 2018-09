InterTV, parla Dalbert

Il terzino nerazzurro, Dalbert, dopo una prestazione personale piuttosto convincente, ha parlato ai microfoni di InterTV.

“Un risultato frustrante, loro hanno fatto un gol bellissimo ma solo quello. È un risultato che non ci piace e possiamo solo tornare a lavorare per tornare alla vittoria il prima possibile. Lavoriamo molto sulla finalizzazione e sulla concentrazione, dobbiamo mettere più intensità per sfruttare le occasioni create. Chi gioca all’Inter deve sapere che vogliamo vincere tutte le partite, questo risultato non ci rende felici. Ora c’è il Tottenham, bisogna dare il massimo e ancora di più perché martedì sera ci sarà una partita importantissima”.

Molteplici gli errori arbitrali che hanno segnato, in negativo la gara. L’inter non è riuscita a trovare la rete nonostante le occasioni da gol avute. Un risultato bugiardo rispetto a ciò che si è visto in campo.

Fonte: inter.it