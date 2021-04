Zola: "Inter in salute, non sarà facile per il Napoli contro di loro"

Ai microfoni di Napolimagazine.com, l'ex fantasista del Napoli, Gianfranco Zola, ha parlato della partita di domenica sera che vedrà i ragazzi di Gattuso affrontare l'Inter.

Ecco le sue parole: "Napoli-Inter e Napoli-Lazio saranno sfide fondamentali, sono due scontri diretti e si giocheranno in casa".

Zola ha proseguito: "Non saranno gare semplici. L'Inter è in grande salute, la Lazio leggermente meno ma non devono esserci cali di concentrazione. Il Napoli è in un buon periodo, potrà giocarsi le sue possibilità per ottenere i punti necessari per qualificarsi in Champions".