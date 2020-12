Zidane:" Domani puntiamo a vincere, vogliamo chiudere da primi"

Domani sera andrà in scena la partita tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach che deciderà molto del girone di Champions in cui è inserita anche l'Inter. Alle due squadre basterebbe un pareggio per poter passare il turno, ma il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, non vuol sentir parlare di biscotto.

"Vogliamo fare tre punti per chiudere il girone da primi in classifica e domani è una buona occasione per dimostrare che squadra siamo", ha detto Zidane in conferenza stampa. "Pensiamo solo a vincere, non penso al biscotto, all'Europa League o al possibile esonero in caso di sconfitta domani. Sono convinto che faremo le cose per bene, siamo abituati a giocare sotto pressione. Gestiremo le emozioni e prepareremo la partita come si deve".

Zidane ha poi parlato degli avversari:" Il Borussia è una grande squadra, che sa andare in contropiede ed ha fisicità e tecnica. Ma mi interessa di più quello che faremo noi".