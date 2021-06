Zhang: "Scudetto da soddisfazione. Lukaku ragazzo di gran cuore"

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il presidente Steven Zhang ha parlato di vari aspetti della sua esperienza all'Inter: dallo scudetto, agli allenatori, fino ai progetti futuri e alla situazione dovuta al Covid.

Ecco le sue parole:

Sullo scudetto: “Incredibile soddisfazione aver alzato un trofeo con dei competitor così forti. Non puoi immaginare cosa proverai, fino a quando non vedi la folla felice soprattutto in periodo così difficile per tutti è stata una cosa che ha portato un po’ di normalità. Non so se è una storia che si ripeterà, ma è un ricordo cristallizzato. Abbiamo messo energie mentali e fisiche per conquistare questo trofeo. L’Inter deve essere competitiva e questo trofeo dimostra che abbiamo dato soddisfazione alla città e che il lavoro paga”.

Sull’immagine più bella: “Credo che la foto di tutti noi ad Appiano sia un’immagine che porterò sempre con me. La incornicerò e la metterò in camera. Sarà sempre nel mio cuore. Il giorno che abbiamo visto la partita dell’Atalanta contro il Sassuolo e poi abbiamo visto tutta la città in festa”.

Su Lukaku: “Tutti i giocatori sono importanti. Si gioca in 11. Lukaku è speciale perché non solo segna tanto, ma come persona ha un cuore grande, amichevole, affettuoso, educato. Un ragazzone, ma così dolce. E’ raro vedere qualcuno con un cuore così grande. Due anni fa Conte lo ha chiesto con insistenza e aveva ragione a farci fare questo investimento. E’ il giocatore giusto”.