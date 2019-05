Zhang saluta Spalletti. Ecco le parole del Presidente

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha voluto salutare sui social l'ormai ex tecnico Luciano Spalletti, da poco esonerato.

Ecco le parole.

"Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Questi due anni di avventura significano molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti".