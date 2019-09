Zhang Jindong è a Milano, a cena con lui un ospite a sorpresa

Zhang Jindong è da oggi a Milano, business e Inter al centro del suo viaggio in Italia. Il patron del gruppo Suning è arrivato nel pomeriggio ad Appiano Gentile per far visita alla squadra ed allo staff tecnico. Mr. Zhang seguirà i nerazzurri domani nell'esordio del girone di Champions League contro lo Slavia Praga per poi ripartire il giorno dopo con un volo privato.

La Gazzetta dello Sport riporta che In questi minuti l'azionista di maggioranza del club, accompagnato dal figlio-Presidente Steven sta cenando con la dirigenza e con Massimo Moratti "che si è fatto da parte ma continua ad essere un consigliere fidato della proprietà cinese. Con loro anche tutta la dirigenza dell’Inter e una serie di ospiti cinesi."

Nelle ultime settimane, specialmente dopo il mercato e la conclusione della vicenda Icardi, da più parti si era sostenuto che il rapporto tra l'ex Presidente del Triplete ed il Patron dell'Inter si fosse irrimediabilmente rotto. Evidentemente non è così e Mr.Zhang continua a dimostrare a Massimo Moratti la propria fiducia ed amicizia in ogni circostanza. Ma il giochino è conosciuto, seminare zizzania in casa nerazzurra è uno sport antico e assai praticato. Poi arrivano notizie come questa e tutto torna nella normalità.