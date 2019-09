Zhang Jindong alla Pinetina. Il patron di Suning in visita alla squadra

Zhan Jindong si trova ora alla Pinetina per salutare la squadra ed Antonio conte, in vista dell'importante impegno in Champions League.

Il proprietario di Suning, Zhang Jindong, padre del presidente dell'Inter, Zhang Jr., è da poco arrivato alla Pinetina. Saluterà la squadra ed Antonio Conte in vista dell'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga.