Zhang Inter, il patron nerazzurro è a Milano: domenica l'arrivo in Germania

L'Inter lavora duramente in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar: i nerazzurri dopo aver battuto il Bayer Leverkusen cercheranno di ripetersi anche contro il club ucraino per poi staccare il biglietto per la finale. In caso di vittoria sarà una tra Siviglia e Manchester United la possibile antagonista nel capitolo conclusivo della competizione.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport ci sarebbe anche Steven Zhang a supportare gli uomini di Conte nel match europeo di Dusseldorf.Il patron nerazzurro è già arrivato a Milano e domenica sbarcherà in Germania per stare vicino al gruppo. Dagli ultimi preparativi fino al fischio d'inizio: Zhang jr. ancora una volta mostra tutto il suo supporto al club specialmente in un momento forse cruciale della stagione dove l'Inter potrebbe centrare un obiettivo importante che attesterebbe il percorso di crescita iniziato col tecnico salentino.



In queste ore Zhang si sta attenendo al protocollo tra test sierologici e tamponi prima di partire e supportare il club. Un altro atto di fede quello del giovane presidente, che non vuole mancare alla grande sfida.