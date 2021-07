Zhang annuncia lo sponsor: “Futuro ambizioso in linea con i nostri valori”

L’Inter ha presentato ufficialmente la nuova maglia home per la prossima stagione. Sulla nuova divisa con il tricolore in petto, manca ancora il main sponsor principale, che prenderà il posto di Pirelli, ma figura lo sponsor Lenovo, che ha preso il posto sul retro di Driver.

Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha annunciato in conferenza stampa la nuova partnership tra Inter e Lenovo. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Siamo felici di avere Lenovo come Technology Partner sul retro della nostra nuova bellissima maglia. È la prima con lo scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa. E' un onore e una grande soddisfazione per noi poter annunciare questa partnership. Tecnologia e innovazione sono stati sempre i nostri valori centrali e sono fondamentali per coinvolgere le nuove generazioni.

Questa partnership rappresenta una grande opportunità per continuare a lavorare in questa direzione. Lenovo e Inter hanno una ricca storia di successi e una visione ambiziosa per il futuro. Siamo orgogliosi di consolidare questo rapporto, un rapporto che si evolve. Congratulazioni a tutti noi e forza Inter e forza Lenovo".