Zhang ad Appiano per complimentarsi con la squadra. Ad un passo...

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang e l'ad Giuseppe Marotta, nella giornata odierna si sono recati ad Appiano Gentile per congratularsi con la squadra per la bella prestazione contro il Lecce ma non solo, probabilmente anche per fare il punto del mercato, si legge su ANSA.

In queste ore potrebbero esserci dei contatti tra la moglie ed agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ed il club nerazzurro per trovare una svolta alla vicenda.