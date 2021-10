Zenga incorona Handanovic: che elogio per il capitano nerazzurro!

Walter Zenga si fida di Samir Handanovic.

L'ex portiere nerazzurro, intervenuto in occasione del Festival dello Sport di Trento, come fatto ieri anche dall'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta - leggi qui le sue parole -, ha parlato della situaizione riguardante il futuro della porta interista, dopo le voci di un possibile acquisto a parametro zero dell'attuale portiere dell'Ajax, Andrè Onana. Zenga, per l'occasione, ha mostrato ancora fiducia nei confronti del capitano dell'Inter, Samir Handanovic, che nelle ultime partite ha dimostrato di poter ancora dire la sua tra i pali della porta nerazzurra, rimanendo un portiere che, al netto degli errori capitati, sa essere ancora molto affidabile.

Ecco quanto detto da parte di Walter Zenga: "​Onana? Tutto ciò che fa parte del futuro è un qualcosa che non abbiamo ancora nelle nostre mani. Se gli addetti al mercato dell'Inter hanno pensato a lui, l'avranno ritenuto in possesso di quei parametri che deve avere un portiere dell'Inter. Io resto sul presente, che si chiama Handanovic, e nelle ultime partite ha dimostrato di essere un grande portiere".

Insomma, tra gli addetti ai lavori Samir Handanovic riscuote ancora molta affidabilità, soprattutto dopo le parate importanti fatte contro la Fiorentina e contro il Sassuolo che hanno tenuto a galla l'Inter in due partite che, altrimenti, avrebbe perso. Proprio per questo anche la società potrebbe continuare la storia tra l'attuale capitano nerazzurro, riconoscendo un rinnovo di contratto, magari a cifre più basse, dandogli il ruolo di secondo portiere alle spalle di Onana - vedi qui le ultime sul possibile rinnovo. Vedremo le intenzioni della dirigenza, ma quello che è certo è che Handanovic può ancora dire la sua.