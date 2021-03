Zenga: "Conte un vincente, ha portato l'Inter ad un livello superiore"

"Il campionato non è finito ma è solo nelle mani dell’Inter. È evidente...". A parlare è Walter Zenga, per Tuttosport. "La vittoria di Firenze dice che il Milan c’è ancora. I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champion's League. Il Milan ha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa".

Di certo in pochi oggi rimpiangono Icardi. "Icardi la sua media gol l’ha sempre mantenuta, critiche o no. E poi anche all’inizio c’era chi criticava Lukaku. Siamo sempre legati ai gol, se segni sei bravissimo, se non segni sei da mandare via", afferma Zenga.

Su Conte: "Se vai indietro di tre mesi, con la doppia eliminazione da Champion's ed Europa League, Conte era il più scarso di tutti. Eppure sono passati solo tre mesi. Un allenatore vince anche quando costruisce un gruppo, se costruisci una mentalità. Uno come Antonio lo vedo vincente non perché alza un trofeo ma perché porta la società a un livello superiore".

Anche sull'argomento Handanovic, oggetto quest'anno di critiche prima di rialzare la testa, Zenga ha una posizione netta. "Il suo rendimento è sempre stato medio-alto, un rendimento che si addice a un portiere di una squadra titolata e con una grande storia di portieri come l’Inter".