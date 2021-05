Zenga: “Bastoni ha fatto una stagione super. Lo volevo con me a Crotone”

L'ex portiere nerazzurro, Walter Zenga, ha commentato la stagione dell'Inter culminata con la conquista dello scudetto assieme a suo figlio Andrea, durante una diretta su Instagram. L'ex nerazzurro ha riservato anche grandi elogi ad Alessandro Bastoni, che si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori difensori d'Italia.

Ecco le sue parole: “Per me Alessandro Bastoni è stato una grande sorpresa, dal punto di vista tecnico e mentale. Ha fatto una stagione super. Lo volevo portare a Crotone a gennaio ma Piero Ausilio mi aveva detto che non lo davano in prestito, era già stato preso dall'Inter anche se era all'Atalanta. Fu Beppe Ursino a consigliarmelo” A riportarlo TUTTOmercatoWEB.