Zenga: “Barella e Lukaku avrebbero giocato anche nella mia Inter”

Presente quest'oggi negli studi Sky, Walter Zenga, bandiera nerazzurra, ha parlato della sua Inter e di quella di oggi sotto la guida di Antonio Conte.

Ecco le sue parole:“Si può paragonare l'Inter di Trapattoni con quella di Conte? Per me no, sono epoche diverse. In quell'Inter c'erano tre stranieri e oggi ci sono tre italiani, campionato diverso visto che c'era il Napoli di Maradona, la Samp di Mancini etc. Matthäus, Berti e Brehme però non faticherebbero a giocare in questa Inter. Al contempo, Barella e Lukaku penso avrebbero giocato senza problemi nella mia. Poi nessun'altro". A riportarlo Novantesimo.it.