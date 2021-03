Zeman: "Inter fuori dalla Champions? Non era convinta delle proprie forze"

Zdenek Zeman ha risposto ad alcune domande per il Corriere dello Sport. Tra le varie tematiche trattate ci sono anche l'Inter e la corsa scudetto:

"L'Inter per vincere lo Scudetto ha dovuto rinunciare alla Champions? E invece seriamente io dico che in quel momento l’Inter non era convinta delle proprie forze. Resto convinto che giocare ogni tre giorni sia possibile e che una squadra con quell’organico potesse permettersi il doppio e triplo impegno. Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera anche dalle lunghe trasferte.

E comunque non è un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni. Però, rivado a quei giorni e ripenso che all’epoca, probabilmente, Conte e i suoi non fossero pienamente consapevoli della loro consistenza. Succede".

Parole decise ma che allo stesso tempo ribadiscono come l'ambiente sportivo riconosca il grande valore, attualmente, dei nerazzurri di Conte.