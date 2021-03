Ze Maria ospite giovedì 18 marzo alle 21:15 de “I Gemelli And Saba”

Nuovo ed imperdibile appuntamento giovedì 18 marzo alle 21:15 con “I Gemelli and Saba” podcast di Inter Dipendenza. Lo show curato e condotto da Mario Spolverini, giornalista e scrittore - autore del romanzo "Inter, Interismo, Interisti: storie personaggi e vita nerazzurra"- e Raffaele Garinella, giornalista e direttore editoriale della testata web, ospiterà l'ex calciatore ed allenatore Josè Marcelo Ze Maria.

Ze Maria è approdato all'Inter nella stagione sportiva 2004/05 voluto fortemente da Roberto Mancini. Con la maglia nerazzurra Ze Maria ha conquistato uno scudetto (2005/06), due Coppe Italia (2004/05, 2005/06), una Supercoppa Italiana (2005/06). Terzino dotato di grande forza fisica e velocità, ha rappresentato un punto di forza di un'Inter tornata prepotentemente a conquistare successi.



In serie A Ze Maria ha indossato anche le maglie di Parma e Perugia, mentre in Brasile ha difeso i colori del Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Portuguesa e Ponte Preta. Esperienze importanti anche in Liga con il Levante. In studio come sempre anche l'agente Fifa e giornalista Sabatino Durante, autore con Raffaele Garinella delle rubriche "I barbieri di Saba" e "Saranno fumosi".