Zazzaroni si esprime su Conte e non ha dubbi sul risultato di Inter-Juve

Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, si sbilancia sul big match di domenica. Parole anche sulla sfida del Camp Nou. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Deejay:



“Io ho dei dubbi: nessuna delle due mi dà certezze. La Juve è superiore, ma Conte è entrato nel cervello dei giocatori. Al Camp Nou ho visto un Barcellona in grado di subire in modo pazzesco e messo in campo malissimo.



Ter Stegen ha fatto una paratona sul colpo di testa di Lautaro salvando il risultato, poi negli ultimi minuti l’Inter forse è scoppiata fisicamente. Inter-Juve non finisce 0-0: vero che hanno difese ottime, ma con quegli attacchi…"