Zazzaroni: "Deludente la conferenza di Conte, quasi soporifera. Avrei..."

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato, sulle pagine del quotidiano stesso, la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, svoltasi nella giornata di ieri nella nuova sede dell'Inter.

“Un filo di nostalgia di “agghiacciante” l’ho provato: deludente, la prima conferenza stampa interista di Conte, quasi soporifera, e non per colpa dell’orario, le tre e mezza di un afoso pomeriggio di luglio. Antonio, reduce da un anno di disoccupazione, me lo aspettavo meno trattenuto, meno allineato, più fresco, più Conte.

Da inguaribile ottimista quale sono, gli avrei voluto sentir dire che Icardi è fuori dal progetto perché – che so – non è leader, non ha i tratti distintivi del capitano, pensa solo a se stesso e non al gruppo e ha una moglie-agente troppo ingombrante (sono i principali appunti che gli vengono mossi). Oppure che Radja è un irregolare, ne ha fatte la metà di mille e non lo considera compatibile col gruppo. Avrei gradito un chiarimento personale sulle ragioni del no a due giocatori così importanti.

E invece solo deviazioni, sentimenti, ottimi propositi, ambizioni, complimenti (inevitabile quello rivolto a Spalletti), sottolineature (le distanze da Juve e Napoli) e appiattimenti. Ma non si può avere tutto subito”,