Zaza show, Di Marzio svela: "Era vicino all'Inter"

Simone Zaza sta vivendo una stagione tutto sommato prolifica in granata. Ieri l'ex attaccante della Juventus ha trascinato il Torino all'incredibile rimonta contro il Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri.

Un nome, quello di Zaza, che sarebbe potuto essere vicino, anzi vicinissimo, al mondo Inter. Come svelato infatti da Gianluca Di Marzio nel gennaio 2020 (la sessione invernale della scorsa stagione) era tutto fatto per il suo passaggio in nerazzurro.

Tutto pronto, poi lo stop, causa la mancata volontà dell'Inter di inserire obblighi (o diritti) sul riscatto. Così Zaza è rimasto a Torino.