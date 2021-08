Zapata Inter, Bargiggia: "Agenti in arrivo in Italia"

INTER - Gli agenti di Duvan Zapata sarebbero in viaggio verso l'Italia. Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia il centravanti, seguito soprattutto dall'Inter, avrebbe richiesto uno stipendio da 3,5 e i 4 milioni di euro rispetto agli attuali 2,6 che percepisce all'Atalanta.

"Agenti di Zapata in arrivo in Italia: Inter sempre sul colombiano anche se, ovviamente valuta altre alternative. Per trasferirsi a Milano il giocatore chiede tra i 3.5 e i 4 mln di euro a stagione rispetto ai 2.6 attuali che prende all' Atalanta". Si legge sul profilo Twitter del giornalista.

Il club di Percassi per il cartellino vorrebbe circa 40 milioni di euro, mentre Giuseppe Marotta sarebbe fermo a 30 milioni. Il dirigente dell'Inter potrebbe aggiungerne 5 di bonus. Sarebbe poi già stata rifiutata, secondo La Repubblica"la contropartita di Andrea Pinamonti. Inoltre, i bergamaschi vorrebbero prima trovare un sostituto prima di cedere l'ex Napoli. L'erede potrebbe essere Andrea Belotti.