Zaniolo, la madre dell'ex nerazzurro parla del futuro del figlio

Approdato in giallorosso nella medesima operazione che ha portato a Milano Radja Nainggolan, Nicolò Zaniolo alla Roma ha mostrato sin da subito il talento di cui è dotato.

Oggi il cartellino del giocatore vale almeno il doppio rispetto al valore attribuitogli la scorsa estate. Eppure, nonostante il giocatore venga seguito già da qualche top club, la madre del giocatore Francesca Costa ha precisato:

"Nicolò rimarrà alla Roma finchè la società lo vorrà. Mi hanno attribuito la colpa di mettermi in mostra a discapito della tranquillità di mio figlio. Ma io avevo i miei social e non era assolutamente mia intenzione. Io non mi faccio influenzare da certi commenti. Penso solo al bene di Nicolò. So quanto mio figlio non dia priorità ai soldi. La sua priorità è quella di pensare a giocare al calcio".